ليبيا – اعتبر الأكاديمي الجزائري الدكتور حسين قادري أن موقف الجزائر هو رفض كل التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية بما فيه التركي، ولكن ما دام هذا التدخل التركي بات أمرًا واقعًا فإن الجزائر من مصلحتها التنسيق مع أنقرة.

قادري أشار في حديث مع صحيفة “العين الإخبارية” إلى أن المصالح تبقى هي المحدد للمواقف وآليات وصور هذا التنسيق، وعلى الأقل سيكون هناك تنسيق مخابراتي بين البلدين، وإذا اختلفت البدايات فإن النهايات قد تلتقي.

وأضاف: “لا يمكن للجزائر أن تغير الموقف التركي، والأهم هو أنه ماذا يمكن أن تكون عليه افرازات الواقع الليبي، ولتركيا مبرراتها ستشرحها للجزائر، وقد ترفع بعض التخوفات والتحفظات، والجزائر تريد ليبيا موحدة، وأن يكون الليبيون من يقررون مصير بلدهم، وأعتقد أنه ستكون هناك تطمينات كبيرة بين الطرفين بشأن الملف الليبي”.