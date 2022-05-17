ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية إعادة أحد الحقوق القانونية إلى الليبي ميلود الفرجاني بعد أن صادرتها المحكمة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن القاضي بالمحكمة المدنية الدستورية في مالطا “كريستيان فالزون سكري” قراره بشأن عدم سماح محكمة الصلح برئاسة القاضية “كارولين فاروغيا فرندو” بتمكين الفرجاني من استخدام حقه خلال الاستجواب المتمثل في حضور مترجم معه.

وأضاف “سكري” في قراره: إن الفرجاني البالغ من العمر 40 عامًا لم يكن قادرًا على فهم اللغة المالطية أو التحدث بها خلال استجوابه في العام 2019 بتهمة إتلاف الممتلكات التي تخص أصحاب عمله، فيما أخبر الشرطة المالطية أنه قام بذلك لعدم تلقيه الأجور.

وبحسب التقرير أكد الفرجاني أنه غير مذنب ولم يتسبب بخسار تقدر بـ4 آلاف و620 يورو، مشيرًا إلى أنه وقع على عدة إشعارات باللغة المالطية من بينها ما يتعلق بفهمه اللغة ورفض المساعدة القانونية أثناء الاستجواب مبينًا أن محاميه “دانييل أتارد” طالب في أكتوبر من العام 2021 بحقوق موكله القانونية.

ترجمة المرصد – خاص