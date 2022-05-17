إنجلترا – تحدث إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، عن مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ الإعلان عن دخوله إلى ملعب “أولد ترافورد”.

ومن المقرر أن يكون رونالدو هو المهاجم الوحيد للشياطين الحمر عند وصول تين هاج، مع انتهاء عقد إدينسون كافاني هذا الصيف.

وادعت بعض المصادر الصحفية أن إيريك تين هاج لا يفكر بالاعتماد على كريستيانو رونالدو في الموسم القادم مع مانشستر يونايتد، وطلب من إدارة النادي التخلص منه في الصيف.

فيما خرجت تقارير أخرى تقول أن رونالدو نفسه لا يريد البقاء في صفوف النادي الإنجليزي، بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأنهى إريك تن هاج عقده مع أياكس أمستردام قبل ستة أسابيع من بدء العمل في مانشستر يونايتد.

وتحدث المدرب بعد المباراة الأخيرة لأياكس هذا الموسم، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية:”ابتداء من الغد سيكون تركيزي منصبا على مانشستر يونايتد، سأقوم بالطبع بالتعمق في الأمور هناك”.

وتابع:”رونالدو؟ ما يجب أن أقوله بشأنه هو أنه لا يزال عليَّ أن أبدأ التحليل التفصيلي، لا يزال يتعين عليَّ العمل مع الفريق. لكن دعني أوضح أنه يوجد الكثير من اللاعبين الجيدين في مانشستر يونايتد، علينا أن نجعلهم يعملون كفريق واحد، لكن بالنسبة لرونالدو، إنه عملاق”.

على الرغم من خطط تين هاج لإعادة تشكيل فريقه في يونايتد بالكامل، فمن الواضح أن مهاجم ريال مدريد السابق يلعب دورا محوريا في خططه، ويمكن أن يكون الرقم الذي يبني فريقه حوله على المدى القصير.

ومع ذلك، فقد تم ربط النادي بأمثال هاري كين وداروين نونيز مؤخرا، وكلاهما ليسا من عيار اللاعبين لتدفئة مقاعد البدلاء.

المصدر:mirror