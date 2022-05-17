إيطاليا – دخل الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع فريق ميلان، تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تسجيله هدفا رائعا ضد أتالانتا ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من “الكالتشيو”.

ونجح هيرنانديز في الوصول بالكرة من منطقة جزاء فريقه حتى وصل بالقرب من مرمى أتالانتا، قبل أن يسدد كرة متقنة بيسراه ويرسلها لمعانقة الشباك.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن هيرنانديز ركض بالكرة مسافة قدرها 71.6 مترا قبل تسجيل الهدف أمام أتالانتا.

وأضافت أن هذه أطول مسافة قطعها لاعب بالكرة قبل زيارة الشباك في الدوري الإيطالي منذ أن بدأت “أوبتا” بجمع هذا النوع من البيانات في موسم 2014-2015.

يذكر أن المباراة أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز “الروسونيري” بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات