إنجلترا – واصل أرسنال مسلسل نزيف النقاط، وخسر 0-2 على يد مضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما الاثنين، ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب “سانت جيمس بارك”، جاءت ثنائية أصحاب الأرض في شوط المباراة الثاني، حيث افتتحت النيران الصديقة باب التسجيل في الدقيقة 56 بهدف المدافع الشاب بن وايت بالخطأ في مرماه.

ثم قتل لاعب الوسط البرازيلي، برونو مورا، المباراة تماما بالهدف الثاني، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبخسارته الثانية على التوالي، بعد أيام من ثلاثية ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبر، والـ13 هذا الموسم، صعب “الغانرز” مهمته في التواجد بدوري الأبطال في الموسم المقبل، بعد غياب 5 سنوات.

وتجمد رصيد الفريق اللندني عند 66 نقطة في المركز الخامس، ليبقى على بعد نقطتين خلف جاره “السبيرز” مع بقاء مباراة لكل فريق.

ويختتم فريق الإسباني ميكيل أرتيتا موسمه بمواجهة قوية أمام إيفرتون، الذي يبحث عن تأمين البقاء، يوم الأحد على ملعب (الإمارات).

ويحل توتنهام ضيفا في نفس التوقيت على نورويتش سيتي، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية (التشامبيونشيب).

في المقابل، رفع “الماجبيس” رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: “وكالات”