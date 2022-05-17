ليبيا – علّق مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي على محادثات القاهرة قائلًا: “لا أعتقد أنها ستساهم في تحريك الموقف، وحتى إذا توصل الطرفان لاتفاق، فلا شيء يضمن الالتزام بما سيتم الاتفاق عليه”.

هريدي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، الإماراتي، أوضح أنّ الجانبيْن (مجلسي النواب والدولة) لم يبديا حتى الآن استعدادهما للقبول بأهمية وضرورة استبدال شرعية فقدت صلاحيتها التاريخية بشرعية جديدة تتجسد في الاختيار الحر للشعب الليبي في قيادات جديدة وعصرية تقود بلدهم إلى عقد سياسي واجتماعي جديد، يمثل قطيعة مع الماضي البعيد والقريب على حد سواء.

وأكد الهريدي أنه “لكي تعبر ليبيا نحو مستقبل الدولة الديمقراطية المدنية يجب رحيل كل القيادات الحالية، التنفيذية والسياسية والعسكرية، أما إذا ظلت كل تلك القيادات في مواقعها الراهنة فأشك أنهم سيسلمون بقاعدة التداول السلمي للسلطة”، بحسب قوله.