ليبيا – أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.

الولايات المتحدة حثت عبر سفارتها الأمريكية جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا.

ورأت أن السبيل الوحيد القابلة للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من اي وقت مضى.

الويلات المتحدة طالبت أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الأستشاري المجتمعين في القاهرة إدراك أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.