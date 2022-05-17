ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع أخبار “وان إنديا” الهندي الناطق بالإنجليزية لتأثير فكر تنظيم “داعش” الإرهابي على بعض الهنود ممن لهم ارتباطات مع ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه الذي يخص ليبيا صحيفة المرصد، أشار إلى أن من بين هؤلاء المهندس الخبير في صيانة الحواسيبب “محمد ناصر” الذي تم ترحيله من سنغافورة في وقت سابق بعد العثور على أدبيات لتنظيم “داعش” الإرهابي بحوزته.

وأضاف التقرير: إن “ناصر” كان في طريقه إلى ليبيا من السودان قبل أن يتم القبض عليه وترحيله إلى الهند. مشيرًا إلى أن هذا الهندي وغيره تأثروا بفكر تنظيم “داعش” الإرهابي ما جعلهم يسعون بطرق عديدة لنشره في عدة أقاليم هندية وهو ما تتابعه سلطات الأمن في الهند.

ترجمة المرصد – خاص