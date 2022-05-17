العراق – أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن بلاده تعمل على تسريع خطط استثمار الغاز والطاقة النظيفة.

وصرح وزير النفط، خلال كلمة امس الاثنين في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز بالبحرين، بأن بغداد تعمل على تسريع خطط ومشاريع الاستثمار الأمثل للغاز الحر والمصاحب لدعم قطاع الطاقة، والتقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة، والتقليل من الانبعاثات الضارة بالمناخ.

وقال إحسان عبد الجبار إسماعيل إن الفترة المنصرمة شهدت العديد من المشاريع المهمة في قطاع النفط والطاقة والبنى التحتية، من خلال إبرام عقود مهمة مع الشركات العالمية الرصينة.

وأشار عبد الجبار إلى حرص العراق على استقرار السوق النفطية العالمية من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في “أوبك+” لوضع الرؤى المشتركة، والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط، من أجل إعادة التوازنوالحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة المنصرمة.

وأكد وزير النفط على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل على توسيع آفاق التعاون من أجل خدمة المصالح المشتركة.

وكان مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز قد افتتح أعماله في مملكة البحرين بمشاركة عدد من وزراء النفط والطاقة إضافة إلى الخبراء والمهتمين بصناعة النفط والطاقة.

المصدر: RT