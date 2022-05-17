ليبيا – عبرت المستـشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن سعادتها بالتقدم المشجع المتحقق في اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري.

تغريدة لويليامز تابعتها صحيفة المرصد، أكدت خلالها أن هذا التقدم شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية مشيرة إلى تطلعها لإحراز المزيد من التقدم في المشاورات.

وأضافت ويليامز: إن هذه المشاورات من المقرر استمرارها حتى الـ20 من مايو الجاري بهدف التوصل لإطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.