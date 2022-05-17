يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو في أمسية وداع كيليني وديبالا

يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو في أمسية وداع كيليني وديبالا

إيطاليا – سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه لاتسيو 2-2 في أمسية وداع نجميه جورجو كيليني والأرجنتيني باولو ديبالا يوم الاثنين، في ختام الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق “السيدة العجوز” بهدفين عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 10 و36 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني تمكن الضيوف من فرض التعادل بهدفي البرازيلي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقتين 51 و90+6 على التوالي.

وحظي كيليني البالغ 37 عاما بتكريم جماهير يوفنتوس عندما غادر الملعب في الدقيقة 17، وهو توقيت رمزي دلالة على 17 موسما أمضاها من فريق “السيدة العجوز”، تاركا مكانه للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت.

ولعب كيليني اليوم دقائقه الأخيرة مع يوفنتوس على ملعب “أليانز ستاديوم” بعدما أكد الأسبوع الماضي رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وحيا كييليني الذي توج بـ19 لقبا مع يوفنتوس منذ بداية مسيرته معه عام 2005، زملاءه بابتسامة عرضية ومنح شارة القيادة إلى صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ودع الجماهير في الدقيقة 78 تاركا مكانه للنرويجي مارتن بالومبو كونها مباراته الأخيرة أيضا في صفوف الفريق، لأن عقده ينتهي هذا الصيف أيضا ولم يتوصل إلى اتفاق مع المسؤولين لتمديده.

وانضم ديبالا البالغ 28 عاما إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات وجائزة أفضل لاعب في موسم 2020.

وكان يوفنتوس يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات عقب خسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا الأربعاء الماضي أمام غريمه إنتر ميلان 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، لكنه فرط في فوزه في الوقت بدل الضائع فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 70 نقطة في المركز الرابع مقابل 63 نقطة لفريق لاتسيو صاحب المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: أ ف ب