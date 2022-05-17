يوناني يفر من الموت جوعا إلى الموت سحقا في حاوية قمامة آلية

يوناني يفر من الموت جوعا إلى الموت سحقا في حاوية قمامة آلية

اليونان – مات رجل يوناني سحقا في حاوية قمامة آلية بعدما فتح الصندوق وبدأ يبحث عن الطعام، حسبما أفادت السلطات في شمال اليونان، مشيرة إلى أن الرجل كان يبحث عن الطعام في الحاوية.

وقالت الشرطة إن الرجل مجهول الهوية، والذي يعتقد أنه مشرد ويبلغ من العمر نحو 40 عاما، حوصر داخل سلة المهملات وسحق حتى الموت عندما تم تفعيل آلية الضغط، مشيرة إلى أن الحادث وقع اليوم الإثنين في مدينة الكسندروبوليس الساحلية شمال شرقي اليونان، على بعد 800 كيلومتر شمال شرقي أثينا.

وقام أفراد من خدمة الإطفاء والمسعفون بإعداد شاشة حول حاوية النفايات أثناء قيامهم بإزالة جثة الرجل بالقرب من وسط المدينة.

وفي العديد من البلديات الأصغر، تم تركيب الصناديق الطويلة ذات الشكل الأسطواني والتي تعرف محليا باسم “حاويات القمامة الآلية”.

وتساعد الضاغطات في تقليل عدد مرات التقاط القمامة وكذلك الرائحة الصادرة من القمامة خلال أشهر الصيف الحارة.

المصدر: AP