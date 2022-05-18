ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية مزاد الخيول العربية والإنجليزية الذي أقيم بناء على مبادرة من الاتحاد الليبي للفروسية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تنظيم المزاد الذي امتد لـ3 أيام من قبل إسطبلات علم دار في مدينة مصراتة، حيث تم عرض الخيول بأناقة لتتباهى بأفضل صفاتها أمام الجمهور الذين تجمعوا مع أصحاب الخيول وهواتها من عدة مدن.

ونقل التقرير عن صدام الكردي وهو أحد المنظمين قوله: إنه لم يتوقع الحضور الكبير للناس إلى المزاد الذي شهد عرض الخيول من جميع الأعمار، بما في ذلك الأمهار التي يقل عمرها عن عامين، والفحول التي يمكنها المنافسة في السباقات، فيما تمت فيه أكبر عملية بيع سلالة أصيلة تم تداولها.

وأضاف التقرير: إن العملية تمت في مقابل 36 ألف دينار أي 26 ألف دولار فيما بيعت خيول أخرى بأسعار تراوحت بين الـ5 آلاف دينار أي 3 آلاف و600 دولار و20 ألف دينار أي 14 ألف دولار. مبينًا أن تربية الخيول تعتبر مصدر فخر في ليبيا، حيث تشمل السلالات العربية الأصيلة والهجينين الإنجليزي والليبي.

واختتم التقرير بالتأكيد على إقامة سباقات الخيل والمزادات من دون انقطاع في الغالب في شرق البلاد وغربها رغم اضطراب بعض جوانب الحياة.

ترجمة المرصد – خاص