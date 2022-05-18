ليبيا – التقى عدد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عددًا من اللجان البرلمانية بالمجلس وهم عائشة الطبلقي، سعيد امغيب، وإبراهيم الزغيد، سفير جمهورية الهند لدى ليبيا نجولكهام جانهوم جانجتى؛ وذلك في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي حيث يقوم سفير الهند بزيارة لتفقد أوضاع الجالية الهندية في المدينة.

وأكد النواب خلال اللقاء حرصهم على تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات وتشكيل فرق لمتابعة الموضوعات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات المختلفة منها الصحة والتعليم والإنشاءات والصناعات البتروكيماوية.

كما جدد أعضاء مجلس النواب التأكيد على أهمية افتتاح قنصلية لجمهورية الهند في مدينة بنغازي لمزيد من التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وطالبوا الحكومة الهندية برفع الحظر على سفر العمالة الهندية إلى ليبيا من أجل زيادة التعاون بين البلدين.

وتقدموا النواب بدعوة السفير لزيارة بنغازي رسميًا مجددًا لمزيد من النقاش والتباحث حول الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.