البحرية الإيرانية تعلن عن اشتباك مع “زوارق مجهولة” في البحر الأحمر

البحرية الإيرانية تعلن عن اشتباك مع “زوارق مجهولة” في البحر الأحمر

إيران – أعلنت البحرية الإيرانية عن وصول فريق مرافقة تابع لبحرية الجيش إلى منطقة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية، واشتباكه مع زوارق مجهولة.

وقال قائد بحرية الجيش، الأدميرال شهرام إيراني: “وصل فريق مرافقة تابع لبحرية الجيش إلى منطقة في البحر الأحمر صباح اليوم بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية تعرضت لهجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر، واشتبكت قواتنا مع الزوارق المهاجمة”.

وأضاف إيراني: “مع وصول فريق البحرية وتبادل إطلاق النار مع الزوارق المهاجمة غادر المهاجمون المنطقة”، حيث “يعد هذا ثاني اشتباك للبحرية هذا الأسبوع مع قراصنة فى المياه الدولية”.

المصدر: “تسنيم”