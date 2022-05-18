روسيا – استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، لإبلاغه بإجراءات جوابية على خلفية طرد روما لدبلوماسيين روس في وقت سابق.

كذلك استدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم الأربعاء، سفيري كل من فرنسا وإسبانيا.

هذا ولم يصدر حتى الآن تعليقا رسميا حول ما أبلغت به الخارجية الروسية سفراء الدول الأوروبية الثلاثة.

وقررت وزارة الخارجية الإيطالية في بداية أبريل الماضي طرد 30 دبلوماسيا روسيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن مثل هذا القرار تم اتخاذه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: تاس