الزمالك يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري

الزمالك يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري

مصر – تعرض فريق الزمالك لخسارة مريرة على أرضه أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف دون مقابل اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق طلائع الجيش بالفضل في الفوز لنجمه النيجيري فيكتوري بينيانجبا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذه الهزيمة، توقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في الصدارة، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة صعد بها إلى المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي للزمالك، بعد خسارته في الجولة الماضية على نفس الملعب أمام ضيفه إنبي بهدفين نظيفين.

يذكر أن الأهلي (صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة) الغريم التقليدي للزمالك لديه 5 مباريات مؤجلة، أي 15 نقطة ممكنة، ولديه فرصة سانحة لانتزاع الصدارة.

المصدر: RT