ليبيا – دعت سفارة تركيا في طرابلس جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر، مؤكدة أن الحفاظ على الهدوء هو من أولوياتهم الرئيسية.

السفارة شددت في بيان لها على أن حل المشاكل بالحوار أمر ضروري، ويجب في هذه المرحلة الحساسة، إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة.

وأكدت السفارة التركية أنه من المهم لجميع الأطراف في ليبيا، استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة في أسرع وقت ممكن، معبرةً عن دعمها لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت:” تنظر تركيا الى ليبيا ككل وتحتضن كل الليبيين، وهي ستستمر في المساهمة في جهود المصالحة الليبية، وكذلك في العملية السياسية التي يقودها ويتبناها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة”