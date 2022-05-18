ليبيا – طرح وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير أسئلة مفصلية قائلًا: “بأي منطق يقبل البرلمان والجيش بتنصيب فتحي على رأس حكومة في سرت؟ الصفقة الأولى مفهومة، حكومة في طرابلس وحكومة واحدة، تغيير مكان ممارسة الحكومة وحتى صفتها من حكومة واحدة لحكومة موازية أو شرعية في مقابل موازية، هذا يتطلب تغيير رئيسها”.

الصغير أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أنه إذا كان إختيار فتحي باشاآغا تم لاعتبارات في فبراير 2022، فهذه الاعتبارات والمعطيات تغيرت جذريًا بفشل فتحي في دخول طرابلس وممارسة أعماله منها، والأهم من ذلك فشله في إنهاء حكومة الدبيبة.

وتابع: “ما الفرق بين حكومة فتحي الآن وحكومة الثني في فبراير 2021؟ بأي منطق يمنح البرلمان الإذن لفتحي وهو من معسكر فجر ليبيا بممارسة مهامه في نطاق نفوذ البرلمان؟ ولماذا لا يكلف شخص آخر من ذات معسكر البرلمان السياسي؟ يبدو بأن البوصلة ضائعة والأمر يحتاج لإعادة نظر عميقة فيما يحدث وبالضرورة إعادة حسابات ومواقف”.