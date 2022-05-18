ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي أن انسحاب رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا السريع من العاصمة كان حقنًا للدماء.

الصويعي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قالت: “كنا ننتظر ولمدة ثلاثة شهور أن تدخل الحكومة العاصمة، وتتم عملية التسليم والاستلام بطريقة سلمية، لكن ما حدث الآن عبر عنه رئيس الحكومة بأنه لا يريد إراقة دماء بدخوله طرابلس، وعند دخوله حصلت اشتباكات فخرج فقط لحقن الدماء، وتوفي للأسف أحد الشباب من كتائب مصراتة في طرابلس”.

وتابعت الصويعي: “لا نريد حربًا، ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم السلطة بأسرع وقت لحكومة الاستقرار الوطني”.