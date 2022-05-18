الكويت – قلب فريق العربي الكويتي تأخره بهدفين أمام الرفاع البحريني إلى فوز ثمين 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتقدم الرفاع بهدفين عن طريق علي حسن سعيد وجاسم الشيخ في الدقيقتين 24 و34 على الترتيب، قبل أن ينتفض فريق العربي ويسجل ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من علي خلف والسنغالي أبلاي مبينجيو وبدر طارق في الدقائق 45 و59 و74 على التوالي.

وبهذا الفوز، حصد العربي نقاط المباراة الثلاث ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في انتظار المباراة الثانية في المجموعة والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين شباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية السبت المقبل، حيث يلتقي العربي مع شباب الخليل، وظفار مع الرفاع.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

المصدر: RT