ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني الإثنين بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي إجتماعًا بحضور وزير الإستثمار ووزير الحكم المحلي ووزير المواصلات والنقل ووزير الدولة للشؤون التشريعية.

القطراني أشاد بحسب مكتب إعلام وتواصل ديوان مجلس وزراء بنغازي بافتتاح صالة برنيق للطيران بنظام استثمار الـ BOT، مؤكدًا على أن الحكومة الليبية تدعم مثل هذه المشاريع التي تساهم وبشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وبحث المجتمعون سبل التعاون لغرض تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية خاصةً في قطاعي الإسكان والمواصلات.

وأكدت الحكومة الليبية أنها تسعى لتذليل كافة الصعاب وتسهيل الإجراءات لغرض توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في كافة المجالات.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية ومدير شركة البرنيق للطيران ورئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة.

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