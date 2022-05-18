ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن دخول رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاآغا إلى طرابلس كان سلميًا، مشيرًا إلى أن تواجد المجموعات المسلحة في عدد من المناطق الليبية يعد مشكلة أمنية مستمرة.

المحجوب وفي حوار مع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “كان دخول باشاآغا بشكل سلمي، لكن بعد الهجوم عليه، قرر الانسحاب حفاظًا على الأرواح، وبالتالي، لم تكن هناك أية مواجهة أو معركة”.

وتابع المحجوب حديثه قائلًا: “تواجد المجموعات المسلحة مشكلة أمنية مستمرة، المشكلة أن الحكومات المتعاقبة قامت بزيادة قدرات هذه المجموعات المسلحة المتغولة داخل العاصمة وأصبحت عندها مناطق نفوذ”.

وأردف: “نحن مستمرون في بناء القوات المسلحة والجيش يدرك خطورة المرحلة، ولهذا تفادى التدخل المباشر في العاصمة من أجل مصلحة ليبيا العليا ومصلحة الليبيين”.

وأكمل: “نحن حتى الآن مع أفضل الحلول وهي الجسم الشرعي، أي مجلس النواب وقراراته، دون أن نتدخل أو نكون مع أي طرف للحفاظ على المؤسسة العسكرية”.

وشدد على أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السياسي حتى لا تفاقم الأزمة.