ليبيا – وصف المحلل السياسي كامل المرعاش السيناريو المتوقع من مركز الحوار الإنساني أن يستضيف لقاء ليبي جديد لحل الأزمة نهاية الشهر الجاري بالمغرب بـ”متاهة” جديدة تكرس وضع الفوضى والدولة الفاشلة والذي يدار من خلف الكواليس من سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وبتنفيذ من ستيفاني وليامز.

المرعاش أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تحريك ما يسمى بـ “مركز الحوار الإنساني” الذي يمثل مرجعية استمرار الفوضى، هدفه الدفع بوجوه جديدة من العملاء بعد أن استُهلك الحاليون، ووجب الاستغناء عنهم ورحيلهم.

واعتبر أن اجتماعات سويسرا الجارية هي بداية سيناريو جديد لتجنيد حكام جدد لا يختلفون في الخسة والعمالة عن سابقيهم.

ولفت إلى أن محطة المغرب وهذه الدعوة لا تخرج عن الإطار التخريبي لأي محاولة ليبية – ليبية جادة للتوصل إلى حالة استقرار تنتشل ليبيا من حالة الفوضى وتنهي حجة الدولة الفاشلة التي تستند عليها الولايات المتحدة وبريطانيا في التحكم والسيطرة على ليبيا وسيادتها وثرواتها.

كما أكد أنه التفاف مكشوف على اجتماعات القاهرة التى اقتربت أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق والتوافق على قاعدة دستورية تفضي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، من شأنها إعادة الاستقرار وإخراج ليبيا من وضع الدولة الفاشلة الذي تتذرع به الدول المهيمنة لاستمرار سيطرتها على البلاد.