ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاء عمل مع وفد من أعيان المنطقة الشرقية لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الوفد ضم الشيخين إدريس يحيى البرعصي ومسعود عمر العرفي، مؤكدًا تشديد المنفي خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال في وقت لن يولد فيه العنف سوى مزيد من الانقسام.

وأكد المنفي سعي المجلس لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تضع البلاد على الطريق الصحيح نحو البناء والأمن والبناء والاستقرار.

وجدد الوفد دعمه للمجلس الرئاسي في أي خطوات سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الآمان، مع الدعم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار.