ليبيا – استبعد عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير، أن يكون السر وراء تدخل سفراء الدول الغربية في ليبيا هو امتلاكهم سلاح التهديد بالعقوبات.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء قال: إن تكرار هرولة بعض الشخصيات الليبية، واستنجادهم ببعض السفراء والمسؤولين الأمميين، أملاً في الحصول على دعمهم، في ظل إدراك تلك الشخصيات بافتقادهم للشرعية الكافية، وعدم تمتعهم بأي ثقل شعبي، هو ما أدى تدريجًا إلى تصاعد نفوذ هؤلاء السفراء، وبالتبعية بات يتم الإنصات الجيد لأحاديثهم؛ إلى أن انتهينا مع الأسف للحديث عن قدرتهم على كبح جماح القوى الليبية.

ورفض اليسير ما يردده البعض بأن انزعاج قطاع من الليبيين من سلوك بعض السفراء يعود لعدم فهم كافٍ لطبيعة العمل الدبلوماسي، أو لإيمان الليبيين بوجود مؤامرة كبرى من قبل الغرب، تستهدف بلادهم للاستيلاء على ثرواتها،معتبراً ذلك الطرح حكما غير موضوعي.

وقال اليسير بهذا الخصوص: “بالطبع يوجد مثل هذا الاعتقاد من قبل البعض، لكن هناك بالمقابل نخب واعية أظهرت رفضها لسلوك بعض السفراء، بناءً على تكرار لقاءاتهم مع شاغلي مناصب سيادية، ذات طبيعة اقتصادية، دون إيضاح كافٍ لتفاصيل تلك اللقاءات، فضلًا عما يرصد من تقاربهم مع ممثلي تيارات سياسية بعينها من تنظيم الإخوان، وهو ما دفع للتشكك أو للاقتناع باحتمال وجود شبهة استغلال من قبل هؤلاء السفراء لأوضاع البلاد، بما يحقق المصالح لدولهم”.