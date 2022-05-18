ليبيا- تناول تقرير اقتصادي الحاجة المتزايد للنفط الليبي بالنسبة للولايات المتحدة في ظل استمرار الصراع الأوكراني الروسي والسعي للاستغناء عن النفوط الروسية.

التقرير المقتضب الذي نشره موقع “إنفيستنغ” الاقتصادي الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن خبراء في النفط تأكيدهم أن الإمدادات النفطية الليبية مهددة بسبب الاضطرابات السياسية في ليبيا، وهو ما قاد لتراجع الإنتاج إلى نحو 800 ألف برميل في اليوم.

وأضاف التقرير: إن هذه الاضطرابات مردها الاشتباكات المسلحة التي تسببت بها محاولة رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه، رغم رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد قرار مجلس النواب الذي أنهى عمله وحكومته.

وتابع التقرير: إن السبب الآخر للاضطرابات هو تقاسم عوائد النفط بشكل عادل، وهو ما قاد لفرض الحالة القاهرة لأكثر من مرة في عدة منشآت نفطية.

ترجمة المرصد – خاص