ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة معتبرًا أن التفاهم غائب في طرابلس، والميليشيات التي تسيطر على الأرض ما زالت تحت سيطرة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا يبدو أنه دخل بمعية مجموعات مسلحة، لكن المجموعات الداعمة للدبيبة أكبر وأقوى، وفق تعبيره.

وبين اوحيدة أن ما حدث للأسف في طرابلس اليوم قد ينعكس سلبًا على المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة، وعلى باشاآغا أن يعمل من سرت.

وحذر اوحيدة من أن المسألة أصبحت أمنية اليوم، وليست سياسية، والبرلمان ليس له دور في ذلك.