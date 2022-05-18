روسيا – يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المؤسسات الصناعية التابعة لشركة “روستيخ” الحكومية، التي تنتج منتجات مدنية، لديها الآن فرصة للتموضع في السوق المحلية (الروسية).

وأعرب الرئيس الروسي عن موقفه خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء مع رئيس الشركة الروسية “روستيخ” سيرغي تشيميزوف، الذي أطلع الرئيس على أداء عمل الشركة.

وأبلغ تشيميزوف بوتين بنمو الإنتاج المنتجات ذات الاستخدام المدني من قبل الشركات: “كاماز” و”مروحيات روسيا” (شركات تابعة لشركة “روستيخ”)، من جهته علق بوتين على ذلك قائلا: “الآن هناك فرصة ( في روسيا) لاحتلال السوق المحلية. بالطبع (للاستحواذ على حصة في السوق الروسية)”.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات محلية أو من دول أخرى.

المصدر: نوفوستي