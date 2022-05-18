إسرائيل – حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، امس الثلاثاء، من أن القوات الإسرائيلية ستستخدم “جميع أنواع الأسلحة” لاستهداف كل من يشكل خطرا على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين.

وإثر زيارة لواء إفرايم الإقليمي في الضفة الغربية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قال بينيت: “أمرت القوات الإسرائيلية باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق الهدوء والأمن لإسرائيل”.

وأضاف:” “التوجيه واضح، ضرب الإرهابيين أينما كانوا بكل أنواع الأسلحة”، قائلا: “نحن نقدم دعمنا الكامل للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لمهاجمة أي إرهابي، في القدس ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي أي مكان آخر في البلاد”.

المصدر: جيروزاليم بوست