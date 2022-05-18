السنغال – كشف إعلام عبري أن السفير الإسرائيلي بالسنغال، بن بورغل، قدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري في تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي هناك منذ 50 عاما.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا الإجراء “يعتبر خطوة هامة جدا لتعزيز وتقوية العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس تشاد الراحل، إدريس ديبي، كان زار إسرائيل في نهاية شهر نوفمبر 2018، وكانت أول زيارة لرئيس تشادي إلى إسرائيل، في حين زار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، تشاد، مطلع عام 2019، معلنا خلالها عن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

المصدر: “I24”