ليبيا- تطرق تقرير نشره موقع “نيتشر” العلمي الدولي إلى نشاط ليبيا ومدى استجابتها لقيود تفشي وباء كورونا باستخدام تقنيات وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد التقاط الأضواء الليلية في بداية تطبيق عمليات حظر التجوال والإغلاق الوطني بشكل جيد، ما قاد للكشف عن الاستجابة غير المتسقة لتدابير الرقابة عبر البلدان وداخلها، ومن بينها تلك المنكوبة بالصراعات مثل ليبيا حيث لوحظ انخفاض الالتزام بهذه العمليات.

وبحسب التقرير بين هذا الأمر التهديدات الصحية والأمنية المركبة التي تواجهها الدول الهشة، مشيرًا إلى أن قياسات الأقمار الصناعية تساعد في تقييم استجابة الجمهور لسياسات التباعد المادي والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تشكل نجاحها، لا سيما في هذه الدول قليلة البيانات ومنها ليبيا.

وأضاف التقرير: إن هذه التقنيات غطت 584 منطقة حضرية في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفهم كيفية التزام المجتمعات بتدابير الوقاية خلال الأشهر الـ4 الأولى لتفشي وباء كورونا؛ إذ تبين غياب ذلك بشكل غير واضح من قبل ليبيا.

وبين التقرير أن ليبيا أظهرت انخفاضًا ضعيفًا أو غير متسق في ضوء الليل الفوري استجابة للإغلاق الوطني أو حظر التجوال بواقع أقل من نصف المناطق الحضرية التي تم أخذ عينات منها في باقي البلدان، فيما لم يتم الالتزام بتدابير الوقاية في شهر رمضان من العام 2020 إذ واجهت السلطات صعوبة بإقناع السكان بها.

ترجمة المرصد – خاص