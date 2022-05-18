ليبيا- أصدر تيار “يا بلادي” بيانا بشأن ما عبر عنه بـ”المحاولة الفاشلة” لدخول حكومة الاستقرار المعينة بشكل “غير قانوني” إلى العاصمة طرابلس ومانتج عنها.

وأشار البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إلى متابعة التيار لنتائج هذه المحاولة من زعزعة للاستقرار وترويع للآمنين وجر العاصمة طرابلس إلى حرب بين رفاق الأمس في السلاح ممن صدوا “العدوان” في الـ4 من أبريل ضد “مجرم الحرب حفتر”.

وأدان البيان ما وصفه بأساليب فرض أمر واقع والتحكم في مصير البلاد عبر التسلل في جنح الليل وبث الرعب والفوضى بين سكان العاصمة طرابلس الآمنين التي لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالناس وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم.

وطالب التيار بـ3 أمور أساسية أولها التحقيق في ما جرى من أحداث ومحاسبة الجناة على ذلك وثانيهما التأكيد على أن الحل للأزمة هو الوصول إلى انتخابات عادلة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه بكل حرية فيما عبر الأمر الـ3 عن استغراب التيار مما ورد من تصريحات.

وأضاف الأمر الـ3 أن هذه التصريحات وردت على موقع السفارة الأميركية بتسويتها بين الحكومة المعترف بها دوليا المشكلة ضمن اتفاقات دولية لغرض الانتقال لسلطة دائمة مستقرة وبين المحاولة الفاشلة لحكومة موازية من أحد أطراف الصراع ولاتملك أي سند شرعي ولا قانوني لها.

وأشاد البيان بكل الجهود الخيرة التي ساهمت في حقن الدماء والشد على أيدي من قاموا بها مع تثمين كل ما قاموا به من أجل إخماد الفتنة وقطع خيوط المؤامرة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس مع أهمية حفظ البلاد من كيد الأعداء وتجنيبها الفتن والفوضى.