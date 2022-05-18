ليبيا – دانت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال بقيادة نجلاء المنقوش في بيان لها المحاولات لزعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس ، معتبرةً بأنها تهديد للأمن القومي واستقرار البلاد .

الوزارة وفي بيانها الذي أطلعت المرصد على نسخة منه قالت:”هذه المحاولات تعد تهديد صريح وعلني للأمن القومي واستقرار البلاد ورفض مطلق للحوار والاتفاق السياسي الذي التزمنا به من أول يوم وحاولنا بكل جهودنا الساعية للجلوس مع كل الأطراف تمهيدا لحل سلمي يصل بنا إلى الانتخابات في إطار زمني واضح ليقول الليبيون والليبيات كلمتهم الفصل”.

وأضافت:” إن مثل هذه المحاولات غير شرعية التي تهدد أمن المدنيين واستقرارهم تعد انتهاكا صارخا لسلامة الأراضي الليبية ووحدتها ، كما أن العنف والتهديد به وترويع المدنيين والتسلل في جنح الظلام وسط العاصمة للاستيلاء على مؤسساتها هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وترفضه جميع الأعراف والمواثيق الدولية”.

وأردف بيان الوزارة” بأن سلامة أرواح الليبيين وأمنهم والنأي بمؤسسات الدولة عن أي صراعات هو خط احمر لن نسمح بتجاوزه مهم كانت الأسباب”.

الوزارة حثت المجتمع الدولي الذي لطالما استانسنت به حكومة تصريف الأعمال بدوره الإيجابي في الحفاظ على استقرار ليبيا والانتقال السلمي للسلطة ودعمه الدائم للغة الحوار ونبذ العنف أن يقف يدا واحدة ضد هذه التصرفات الخطيرة التي تمس أمن ليبيا واستقرارها وتهدد المدنيين فيها،وفقًا للبيان.