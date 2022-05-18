تركيا – رأى الخبير الروسي، يفغيني بوزينسكي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يوافقا على بعض مطالب الأتراك بالعلاقة مع انضمام السويد وفنلندا للناتو، لكن ليس على كل القائمة.

وفي التفاصيل، أشار هذا الخبير الذي يتولى رئاسة مركز للتحليل والبحث، إلى أن مطلب أنقرة برفع العقوبات عن شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس – 400″، ممكن التنفيذ، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يوافقا على قائمة المطالب التركية الأخرى بكاملها.

وكانت وكالة أنباء “بلومبرغ” قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن تركيا تطالب مقابل الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، الدول الأوروبية برفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة، وإدراجها في برنامج توريد أحدث طراز ات المقاتلة “إف – 35″، ورفع العقوبات الأمريكية التي فرضت بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس – 400″.

وقال الخبير بهذا الشأن: أنا متأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يحصل على كل شيء، هناك الكثير من المطالب. لكن ما سيكونون مستعدين لتقديمه.. رفع العقوبات عن إس –400 التي كانت حينها مسألة مبدأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تشكل أي خطر على الأمريكيين”.

المصدر: نوفوستي