ليبيا – أصدر جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” بيانًا لما وصف بـ”القوى العسكرية والأمنية بالعاصمة طرابلس” بشأن إشتباكات فجر الثلاثاء.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه اتهم من وصفها بـ”بعض الجهات الأمنية غير المنضبطة” بالعمل على فعل كل ما بوسعها من أجل زعزعة الاستقرار في الوقت الذي تعمل فيه جميع القوى العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس على تثبيته والحفاظ على الأمن.

وأضاف البيان إن هذا يتم من خلال تدخل هذه الجهات بشكل سلبي في العملية السياسية من خلال اللجوء إلى القوة والمساس بالأمن العام وعدم الانقياد لتعليمات السلطات العليا في البلاد، مشددًا على أهمية احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم المساس بالمصالح العليا للمواطن الليبي.

وثمن البيان ما تقوم به جميع القوى العسكرية والأمنية في إحباط محاولات المساس بأمن الشعب الليبي داعيا الجهات التي ثبت تورطها في هذه الأعمال الإجرامية إلى الامتثال للأوامر الصادرة من السلطات العليا للبلاد ما يحتم على جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والروح الوطنية.

وطالب البيان بالتوافق السريع على قاعده دستورية للإسراع بإجراء الانتخابات وإرجاع السلطات للشعب ليقول كلمته وتفادي الانجرار وراء من يهمه أولا وأخيرا الوصول للسلطة وإن على حساب المصلحة العليا للبلاد التي عانت الأمرين للدفاع عن مبادئ ثورة فبراير والدفع بقيام دولة الحق والقانون والمؤسسات.