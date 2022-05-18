الصومال – شكر الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، نظيره الأمريكي جو بايدن على قراره إعادة الوجود العسكري الأمريكي إلى الصومال.

وفي بيان عبر “تويتر”، قالت الرئاسة الصومالية: “لطالما كانت الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في سعينا لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب”.

ومساء أمس أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية أنّ بايدن “وافق على طلب من وزارة الدفاع بإعادة تمركز قوات أمريكية في شرق إفريقيا، لإعادة تأسيس وجود عسكري صغير مستمر في الصومال”.

وبعد نحو 18 شهرا من انسحاب نحو 750 عسكريا أمريكيا كانوا منتشرين في البلد الواقع في القرن الإفريقي، سيتمركز “أقل من 500” عسكري أمريكي مجددا في الصومال، وفق ما أضاف المسؤول الأمريكي طالباً عدم ذكر اسمه.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أمر في ديسمبر 2020 وقبيل انتهاء ولايته، بسحب القوات الأمريكية من الصومال، وأذن لها فقط بإنجاز مهام بالتناوب.

يذكر أن “حركة الشباب” المتطرفة التي تشن هجمات في الصومال منذ 15 عاما، عادت لتكثف هجماتها في الأشهر الأخيرة، وفي مارس الماضي أسفر تفجيران انتحاريّان عن مقتل 48 شخصا بينهم نائبان محليان.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدّى هجوم على قاعدة تابعة للاتّحاد الإفريقي إلى مقتل 10 من قوّات حفظ السلام البوروندية، وهو هجوم وُصف بأنه الأعنف على قوات الاتحاد الإفريقي في البلاد منذ 2015.

وبعد تأخر عن موعدها لأكثر من عام، انتخب النواب الصوماليون الأحد الماضي حسن شيخ محمود (66 عاماً) في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، الملقّب فارماجو.

وسبق أن تولّى حسن شيخ محمود الرئاسة من 2012 حتى 2017، وهو أول رئيس صومالي يتم انتخابه لولاية ثانية في البلاد التي تعاني من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود، وسط مخاوف من حدوث مجاعة.

المصدر: “أ ف ب”