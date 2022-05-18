ليبيا- أشاد الاتحاد الأوروبي بمبادرة “النقاط الـ10” التي قدمها “تكتل إحياء ليبيا” برئاسة عارف النايض الرامية إلى تحقيق عملية تجديد الشرعية في البلاد سلميا.

تغريدة لرئيس بعثة الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وصف فيها المبادرة بأنها حول حاضر ومستقبل ليبيا وكيفية الحفاظ على السلام والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف ساباديل إن ناقش مع النايض بالتفصيل اقتراحه البناء المكون من 10 نقاط بما في ذلك ضرورة حماية عائدات النفط والتأكد من أنها تفيد جميع الليبيين.

يشار إلى أن أبرز مضامين المبادرة دعت إلى المحافظة على وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والترتيب لانعقادها بشكل دائم واستئناف تصدير النفط والغاز والاكتفاء بالإنفاق من موارد الدولة على المرتبات والضروريات الغذائية والدوائية وما يتعلق بالطاقة وإجراء الانتخابات.

ترجمة المرصد – خاص