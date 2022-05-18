ليبيا – علق سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على الأحداث التي شهدتها طرابلس، قائلًا: “ما حصل فجر الثلاثاء هو (انقلاب) على الحكومة وليس كأي اشتباكات معتادة بين الكتائب”.

الغرياني أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه ينبغي على رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووسائل إعلام الحكومة توصيف المشهد والتعامل معه على هذا الأساس.

وأضاف: “أردوغان لما حصل الانقلاب غير النظام القضائي وعدل مواطن الخلل في أنظمة الدولة لديه.. اللي سابقك بليلة سابقك بحيلة”.