ليبيا – اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة أمس الثلاثاء مع الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم، بحضور مدير مصلحة ‏المرافق التعليمية والمدير العام مركز المناهج التعليمية، ومدير مشروع التعليم الإلكتروني بالوزارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة المعنية في ديوان المحاسبة.

الاجتماع تناول مناقشة ثلاثة مواضيع أساسية وهي: إنشاء المدارس، وطباعة الكتاب المدرسي، ومشروع التعليم الإلكتروني.

وعقب استعراض مستهدفات الوزارة حول هذه المواضيع جرى مناقشة ملاحظات الديوان بالخصوص، والتي أكد من خلالها شكشك على أن الديوان يقف وبقوة مع هذه المشاريع، وأن هدف الديوان الأساسي يتركز في ضمان التنفيذ وفقًا للمعايير الموضوعية والضوابط القانونية اللازمة، وفي ذات الوقت فإن هذه المشاريع وعلى الأخص بناء المدارس والتحول الإلكتروني لا يمثلان خيارًا بقدر ما يشكلان تحديًا استراتيجيًا يجب خوض غماره والمباشرة فيه رغم كل العراقيل والعقبات.

وتم الاتفاق على تقديم إطار زمني محدد لبرنامج التنفيذ، مع ضوابط ومعايير تنفيذ المدارس والاهتمام بتحقيق ملكية الأراضي المستهدفة وأحكام نصوص التعاقد بحيث تضمن حقوق الدولة حيال أي تأخير أو إخلال في التنفيذ، أما فيما يخص مشروع التعليم الإلكتروني فقد تم الاتفاق على تحديد موعد لإقامة عرض علمي متكامل لكافة جوانب المشروع والأولويات والخيارات المتاحة لتنفيذه.

وفيما يخص طباعة الكتاب المدرسي، اطلع الديوان على الإجراءات المتخذة في هذا المجال، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة وتدارك كافة الجوانب السلبية السابقة من حيث التكلفة والزمن وموضوعية الاختيار وشفافية التعاقد والمنافسة.

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