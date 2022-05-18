ليبيا – قال المستشار السابق للشؤون الأفريقية لمجلس النواب عيسى عبد المجيد منصور إن التدخل العسكري الروسي في دول طوق ليبيا، وإقامة القواعد العسكرية في دول الساحل والصحراء، الغرض منه زرع الفتن وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار .

عبد المجيد أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن الروس يزرعون العملاء والجواسيس في هذه الدول وخير دليل ما حصل مؤخرًا في دولة تشاد وتمويلهم المباشر للمتظاهرين ضد فرنسا ورفعهم للعلم الروسي، تمهيدًا لتدخله عسكريًا كما يحصل الآن في ليبيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى.

وأكد أن الهدف من هذه التحركات الحصول على موارد اقتصادية جديدة في دول الطوق الغنية عن طريق قوات فاغنر الروسية.

وطالب الحكومات والمنظمات الدولية لهذه الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التمدد العسكري الروسي في إفريقيا ودول طوق لبيبا، مشيرًا إلى أن المجموعات الإرهابية تستغل الفرصة لاستعادة نشاطها وتسطير على الوضع وتسبب كوارث حقيقية في المنطقة.

ودعا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والأفريقي إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال التمدد العسكري الروسي في دول الساحل والصحراء.