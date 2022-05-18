سوريا – أفادت وسائل فجر يوم الأربعاء بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل قاعدة عسكرية تركية في أعزاز.

كما ذكرت أيضا أن آليات عسكرية تحمل العلم الأمريكي دخلت إلى ريف حلب الشمالي برفقة المخابرات التركية.

وأشارت إلى أن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة حلقت على علو منخفض على طول الحدود السورية التركية عبر مدينة أعزاز.

وأفادت في السياق بأن طائرات بدون طيار يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي، حلقت في المجال الجوي لأعزاز.

وزعمت وسائل الإعلام أن تركيا سلمت “مسؤولا رفيع المستوى” في تنظيم “داعش” إلى الوفد العسكري الأمريكي.

المصدر: وسائل إعلام + “تويتر”