روسيا – أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية، قائلا إنه تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على اقتصاد البلاد.

وقال سيلوانوف، في كلمة في الماراثون التعليمي “آفاق جديدة” اليوم الاثنين، إن روسيا لا تعتزم التخلف عن سداد الدين العام. ووفقا للوزير فإنه إذا تم إغلاق المؤسسات الغربية فإن روسيا ستكون قادرة على سداد الديون بالروبل الروسي.

وعن تأثير العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أشار الوزير إلى أنه تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي.

وأكد سيلوانوف أن الاقتصاد الروسي لن يغلق أو يتم عزله، وقال إن العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات التي سيتعين على روسيا أن تواجهها.

إلا أن الوزير الروسي أشار إلى أن روسيا لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة.

وفي مطلع أبريل الماضي، أوفت وزارة المالية الروسية لأول مرة بالتزاماتها بموجب السندات الدولية “يورو بوند” تجاه المستفيدين الأجانب بالعملة الروسية الروبل، وسددت روسيا سندات بقيمة 649.2 مليون دولار.

وعقب ذلك، دحضت وزار المالية الروسية تقارير حول تقاعس روسيا في الوفاء عن التزاماتها المالية بموجب السندات الدولية “يورو بوند”، وقالت الوزارة إن التخلف عن السداد يحدث عندما يكون المدين لا يمتلك الأدوات (الأموال) لسداد الدين أو عدم رغبته في السداد، وكلا الحالتين لا تنطبقا على روسيا.

المصدر: تاس