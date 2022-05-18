مصر تهنئ بإنجاز الانتخابات النيابية في لبنان وتؤكد وقوفها إلى جانب شعبه

مصر تهنئ بإنجاز الانتخابات النيابية في لبنان وتؤكد وقوفها إلى جانب شعبه

لبنان – هنأ السفير المصري في بيروت، ياسر علوي، امس بإنجاز الانتخابات النيابية في لبنان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.

وقال علوي، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحسب رئاسة الحكومة اللبنانية: “الهدف الرئيسي لزيارتي هو تهنئة الحكومة اللبنانية على إجراء الاستحقاق الانتخابي”.

وأضاف: “على مدار العام الماضي كان هناك استحقاقان في لبنان هما ترتيب الوضع الإقتصادي عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة تكوين السلطة بإتمام الاستحقاقات الدستورية”.

واعتبر أن الانتخابات “أول خطوة باتجاه إعادة تكوين السلطة، وكان من واجبنا تهنئة الحكومة اللبنانية. وكالعادة موقف مصر داعم للبنان والأولوية في المرحلة الحالية لإتمام كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، فيتمكن لبنان من الوقوف على قدميه ويستعيد دوره”.

المصدر: RT