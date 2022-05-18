روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استسلام 694 من مسلحي كتيبة “آزوف” القومية المتطرفة والجنود الأوكرانيين المحاصرون في مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول منذ يوم أمس، الثلاثاء 18 مايو.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين هؤلاء 29 جريحا، وإجمالاً، استسلم منذ الاثنين الماضي 959 مسلحا من بينهم 80 جريحا، وضع 51 منهم في مستشفى “نوفوآزوفسك” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث أصابت الصواريخ الجوية عالية الدقة للقوات الفضائية الجوية موقعي قيادة، بما في ذلك مقر الدفاع الإقليمي في منطقة قرية “سوليدار” بجمهورية دونيتسك، وكذلك 31 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك مواقع وحدات المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية في “نيكولاييف” و”كراسنوغوروفكا”.

علاوة على ذلك فقد تم تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-24” في مطار عسكري بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وفرقة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300” الأوكرانية في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى “أوغليدار” و”بوكروفسكويه” و”سوليدار” و”باخموت” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي ثلاثة مراكز قيادة و41 منطقة تمركز الأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من قرية “أوغليدار” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونتيجة للضربات الجوية، تم تحييد أكثر من 270 عنصر من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 54 وحدة من المعدات العسكرية.

كذلك أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 76 موقع قيادة، و421 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 147 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النيران، بما في ذلك بطارية أوكرانية من عيار 155ملم مدافع “هاوتزر إم777” أمريكية الصنع بالقرب من قرية “بودغورنويه”.

وفي محيط قرية “بروتوبوبوفكا” بمنطقة خاركوف، تم تدمير معبر عائم أنشأته وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-25” فوق قرية “تريبوليه” بجمهورية دونيتسك، وكذلك مقاتلة من طراز “ميغ-29” بالقرب من قرية “كامينايا ياروغا” بمنطقة خاركوف.

كذلك تم تدمير 15 مسيرة أوكرانية في قرى: “سيميونوفكا” و”فيليكيي بروخودي” و”بالاكليا” و”ماليي بروخودي” و”فيليكايا كاميشيفاخا” بمنطقة خاركوف وقرى: “رودنيتشني” و”غرابسكويه” و”ستاروميخايلوفكا” و”فولنويه” بجمهورية دونيتسك، وقرى: “بيليايفكا” و”تشيرنوبايفكا” بمنطقة خيرسون.

وفي مناطق قرى “كامينكا” و”مالايا كاميشيفاخا” بمنطقة خاركوف تم اعتراض 8 صواريخ أوكرانية من طراز “سميرتش” للصواريخ متعددة الإطلاق.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يلي من الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الأوكرانية:

172 طائرة

125 مروحية

927 مسيرة

311 منظومات صواريخ مضادة للطائرات

3139 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

389 قاذفة صواريخ متعددة

1548 مدفعية ميدانية وهاون

2997 مركبة عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية