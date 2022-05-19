ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي أبو زريبة إن مغادرة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا طرابلس خطوة شجاعة في اتجاه حقن الدماء ورفض بدء عهد حكومته بالاقتتال والحروب.

أبو زريبة أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن الحكومة نتجت عن شرعية وطنية متمثلة في مجلس النواب، وإرادة ليبية على عكس الأجسام الأخرى التي كانت نتاج الاجتماعات الخارجية.

ونوّه إلى أنه تأكد اليوم للجميع صدق وحقيقة أن الدبيبة مغتصب للسلطة بقوة السلاح لبقائه في طرابلس دون اعتبار لاستقرار ليبيا.