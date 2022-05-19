أسعار الوقود في لبنان تسجل مستويات غير مسبوقة

أسعار الوقود في لبنان تسجل مستويات غير مسبوقة

بيروت – ارتفعت أسعار الوقود في السوق اللبنانية، الخميس، لمستويات جديدة غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار أزمة هبوط سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار النفط عالميا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (20 لترا)، بمقدار 17 ألف ليرة لتستقر عند 559 ألف ليرة (369 دولارا وفق السعر الرسمي).

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بنفس المقدار لتستقر عند 569 ألف ليرة (376 دولارا وفق سر الصرف الرسمي).

ويعاني لبنان منذ الربع الأخير 2019، أزمة اقتصادية خانقة دفعت بسعر صرف الدولار إلى 30.3 ألف ليرة في تعاملات الأسواق الموازية اليوم، مقابل السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة.

الأناضول