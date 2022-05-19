اكتشاف في مصر قد يكون أول دليل أرضي على وجود “مستعر أعظم” نادر!

اكتشاف في مصر قد يكون أول دليل أرضي على وجود “مستعر أعظم” نادر!

مصر – تعد انفجارات المستعر الأعظم “الشمعة القياسية” (أو النوع Ia) من أكثر الأحداث نشاطا في الكون، وتحدث عندما يكتسح نجم قزم أبيض كثيف نجما آخر.

والآن، يعتقد العلماء أنهم وجدوا أول دليل على الأرض لمثل هذا المستعر الأعظم.

ويأتي هذا الادعاء بعد دراسة متأنية لحجر Hypatia الخارجي، الذي عثر عليه في مصر في عام 1996. وتشير علامات الرواية، بما في ذلك التركيب الكيميائي ونمط الصخور، إلى أن القطع تحتوي على أجزاء من الغبار وسحابة الغاز المحيطة بـ Ia المستعر الأعظم.

وعلى مدى مليارات السنين، كان هذا المزيج من الغبار والغاز سيتحول إلى مادة صلبة، كما يقول الباحثون، ليشكل في النهاية الجسم الأم الذي أتت منه Hypatia في وقت قريب من ظهور نظامنا الشمسي لأول مرة.

وباستخدام تقنيات تحليل كيميائي مفصلة وغير مدمرة، نظر الفريق في 17 هدفا مختلفا على عينة صغيرة من Hypatia. ومن هناك كان الأمر يتعلق بجمع أدلة حول مكان وجود الحجر وكيف تشكل.

وتضمنت هذه القرائن مستوى منخفضا بشكل غير عادي من السيليكون والكروم والمنغنيز، ما يشير إلى أن الصخور لم تتشكل في النظام الشمسي الداخلي. ولاحظ الباحثون أيضا مستويات عالية من الحديد والكبريت والفوسفور والنحاس والفاناديوم، ما يجعل الجسم يختلف مرة أخرى عن أي شيء في منطقتنا في الفضاء.

وبالنظر إلى أنماط تركيز عنصر Hypatia، كانت هناك اختلافات ملحوظة عما نتوقع أن تكون قد تشكلت في الصخور من داخل النظام الشمسي.

وتمكن الباحثون أيضا من إثبات أن Hypatia لم تتطابق مع ما كان متوقعا إذا جاء من مستعر أعظم من النوع الثاني – يحتوي على الكثير من الحديد مقارنة بالسيليكون والكالسيوم – وهذا يترك الاحتمال المثير للاهتمام أن هذه بقايا من a مستعر أعظم من النوع Ia، وأول مستعر أعظم موجود على هذا الكوكب.

وبناء على ما نعرفه عن المستعرات الأعظمية من النوع Ia، يجب أن تنتج أنماط تركيز غير عادية جدا للعناصر في الصخور مثل Hypatia. ومن خلال البحث الشامل لبيانات النجوم والنمذجة، لم يتمكن الفريق من العثور على تطابق أفضل للصخرة.

ومن بين العناصر الخمسة عشر التي حللت في الحجر، تطابق العديد مع ما كان متوقعا إذا كان الجسم أتى من انفجار نجم قزم أبيض كثيف.

ومع ذلك، فهي ليست قضية مغلقة بعد. ولا تتطابق ستة عناصر أخرى مع نماذج المستعر الأعظم من النوع 1a: الألومنيوم والفوسفور والكلور والبوتاسيوم والنحاس والزنك. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن شيئا ما في ماضي المستعر الأعظم يمكن أن يفسر ذلك.

وسنحتاج إلى مزيد من البحث لتسوية العلم، ولكن في هذه المرحلة، يبدو بالتأكيد أن هذه الصخرة الغامضة قطعت شوطا طويلا للغاية.

ونشر البحث في Icarus.

المصدر: ساينس ألرت