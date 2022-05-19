أفغانستان – انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلغاء حركة “طالبان” للجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان.

وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، إنها شعرت “بالفزع” من قرار حل لجنة حقوق الإنسان المستقلة الذي أعلن يوم الثلاثاء.

وأضافت: “أنجزت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عملا استثنائيا في ظروف بالغة الصعوبة على مدى سنوات عديدة، وسلطت الضوء على حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بمن فيهم الضحايا من جميع أطراف النزاع”.

وأشارت إلى أن “اللجنة كانت صوتا قويا لحقوق الإنسان وشريكا موثوقا به، وستكون خسارتها خطوة رجعية للغاية لجميع الأفغان والمجتمع المدني الأفغاني”.

ومنذ استيلاء “طالبان” على السلطة في أغسطس الماضي، أغلق الإسلاميون المتشددون العديد من الهيئات التي تحمي حريات الأفغان، بما في ذلك مفوضية الانتخابات ووزارة شؤون المرأة.

وتوقف عمل اللجنة، الذي تضمن توثيق الخسائر المدنية في حرب أفغانستان التي استمرت عقدين، عندما أطاحت “طالبان” بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة العام الماضي وفر كبار المسؤولين في المنظمة من البلاد.

المصدر: أ ف ب