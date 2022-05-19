السويد – أكد مسؤولون صحيون أوروبيون إنه تم الإبلاغ عن 266 حالة إصابة مؤكدة و58 حالة مشتبه فيها لتفشي السالمونيلا المرتبط ببيض عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن 86.3 بالمائة من الحالات كانت لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام أو أقل، وبالنسبة للحالات في أوروبا التي تتوفر معلومات عنها تم نقل 41.3 بالمائة منها إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

هذا وتم الإبلاغ عن حالات إصابة في 14 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة.

ولا تزال وكالة الاتحاد الأوروبي تشتبه في مصنع بلجيكي باعتباره مصدر المرض.

وقالت الوكالة إن إغلاق المصنع في أبريل، وسحب منتجاته عالميا من الأرفف “قلل من مخاطر التعرض للمرض، لكن قد تظهر حالات جديدة بسبب العمر الافتراضي الطويل واحتمال تخزين المنتجات في المنازل”.

وفي أبريل الماضي أعلنت سلطات الأغذية في العديد من الدول الأوروبية أن شركة “فيريرو” الإيطالية استدعت دفعات محددة من منتجات شوكولاتة “كيندر” بسبب الاشتباه في وجود صلة بين المنتجات وتفشي السالمونيلا.

تم تحديد سلالتي التفشي وكلتاهما مقاومة للأدوية، في 10 من 81 عينة إيجابية من السالمونيلا تم أخذها من المصنع البلجيكي في ديسمبر كانون ويناير.

وقالت الوكالة إنها تواصل مراقبة الوضع، وانها تشجع التعاون الوثيق مع سلطات سلامة الأغذية في البلدان المتضررة.

المصدر: AP